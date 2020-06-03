ВС РФ проверит законность отказа мэрии Москвы от льготной аренды для малого бизнеса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ разберется, правомерны ли подходы московских властей по обходу собственных льгот для малого бизнеса, арендующего небольшие помещения в столице, свидетельствует картотека судебных дел.

В судебную коллегию по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ на рассмотрение переданы два спора между Департаментом городского имущества города Москвы (ДГИМ) и компаниями, которые не смогли оформить льготную ставку при его аренде. Она полагается малому бизнесу, который пролонгирует ранее заключенные без торгов договоры аренды помещений площадью до 300 кв. м.

В 2014-2016 годах, согласно постановлению столичного правительства от 2012 года 800-ПП льготная ставка составляла 3500 руб. в год за 1 кв. м. Она предоставлялась по решению межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства по заявлению предпринимателей. С 2017 года правила изменились: можно было не обращаться в эту комиссию и получить чуть более высокую ставку - 4500 руб. С 2020 года она увеличилась до 4750 руб.

Но московские власти на деле не всегда соглашались на льготные ставки. ООО "Межотраслевой производственно-коммерческий центр "Тонкомолотые вяжущие материалы" (ТВМ) и стоматология ООО "Идеал-С", проблемы которых будет изучать СКЭС ВС РФ, продлевая договоры аренды своих помещений, укладывавшихся в лимит 300 кв. м, столкнулись с требованием властей зафиксировать в допсоглашении ставки аренды с рыночной величиной - 9159 руб. и 8217 руб. соответственно, причем с правом арендодателя менять ее в одностороннем порядке.

Обе компании смогли добиться применения льготной ставки в 3500 руб. в 2015-2016 годах только через суд, но затем их ждала новая череда разбирательств - при применении "некомиссионной" ставки в 4500 руб. история повторилась. Теперь московские чиновники решили установить арендную ставку для ТВМ на рыночных условиях в размере 11 082 руб., для стоматологии - 9 942 руб. Обе компании получили соответствующие извещения - это предусмотрено ранее заключенными допсоглашениями.

Арендаторы повели себя по-разному, но оказались вместе в ВС РФ. ТВМ обратился в суд с иском к ДГИМ о признании права на льготную ставку в 4500 руб. "Идеал-С" - платил аренду по ставке в 4500 руб., а иск о взыскании долга по арендным платежам и расторжении договора аренды подал ДГИМ.

Арбитражный суд Москвы в обоих случаях встал на сторону предпринимателей, решив, что льгота должна предоставляться автоматически - без обращений в комиссию, так как в постановлении 800-ПП появился новый порядок предоставления льготной ставки в размере 4500 руб. Но в апелляции и кассации бизнесмены проиграли. С "Идеал-С" суд взыскал недоплаченные 2,57 млн руб. арендной платы и 177 тыс. руб. пени, но отказал в расторжении договора. А ТВМ было отказано в признании за ним права на имущественную поддержку в виде льготной арендной ставки в 4500 руб. кв. м на 2017-2019 годы.

В деле стоматологии апелляция отметила, что арендатор не вправе произвольно применять льготную ставку при наличии допсоглашения с рыночной ставкой. В споре между властями и ТВМ апелляция и кассация сделали вывод, что ставку в 4500 руб. можно было установить в допсоглашении только по обоюдному согласию сторон или в рамках разрешения спора о ее величине по решению суда, а раз этого не произошло, то арендатор может претендовать только на льготный тариф в 3500 руб. Но он предоставляется только по решению межведомственной комиссии, а туда ТВМ не обращался.

В своей жалобе в ВС РФ ТВМ настаивает на том, что апелляция и кассация ошиблись, решив, что вопрос о применении льготной ставки подлежал урегулированию только двумя указанными выше способами. Спор не касается размера арендной платы, указывала компания; она считает единственно законной ставку в размере 4500 руб., и спор ведется исключительно о ее применении в рамках мер имущественной поддержки малому бизнесу.

И стоматология, и ТВМ настаивают, что постановление 800-ПП не предусматривает обязанности обращаться в комиссию за оформлением льготной ставки в 4500 руб., это требуется лишь при оформлении льготы в 3500 руб. А ставка в 4500 руб. должна предоставляться автоматически, следует из аргументации компаний.

Доводы компаний судья ВС РФ Ирина Грачева сочла достаточными, чтобы передать их жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ.

ООО "Идеал-С" сейчас принадлежит Андрею Ярошенко (75%), Ольге Башмаковой и Вячеславу Соколову (по 12,5%). С августа 2015 года по октябрь 2018 года единственным владельцем числился Вячеслав Соколов, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка компании в 2015-2018 годы не превышала 10 млн руб., а в 2019-м достигла 25,4 млн руб., тогда же ее чистая прибыль достигла 7,55 млн руб. (940 тыс. руб. годом ранее). В 2015 и 2017 году компания показала убыток в 1,17 млн руб. и 585 тыс. руб.

Относительно ТВМ на сайте Федеральной налоговой службы актуальной информации нет.