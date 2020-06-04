Глава Тувы Шолбан Кара-оол излечился от коронавируса

Уже в четверг глава региона намерен провести несколько совещаний

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава Тувы Шолбан Кара-оол излечился от коронавируса, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь главы республики Долаана Салчак.

"Сегодня он получил второй отрицательный результат на коронавирус и выходит на работу", - сказала Салчак.

Она добавила, что глава Тувы проведет в четверг ряд совещаний.

О госпитализации главы Тувы с диагнозом коронавирусная инфекция стало известно 25 мая. 28 мая Кара-оол в своем видеообращении в соцсетях сообщил об улучшении своего состояния.