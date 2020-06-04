Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Военный вертолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства. Все находившиеся на борту живы.

В мае военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье, экипаж погиб. Инцидент произошел в районе города Клин. По факту ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов.