Нештатная посадка Ми-38 в Подмосковье произошла из-за проблем с двигателем

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Инцидент с многоцелевым вертолетом Ми-38 в Подмосковье произошел в четверг из-за повышенной вибрации в двигателе во время испытательного полета.

В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" уточнили, что 3 июня во время планового испытательного полета по отработке чрезвычайного режима работы силовой установки была зафиксирована повышенная вибрация одного из двигателей опытного образца вертолета Ми-38. Вертолет находится в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов" (конструкторское бюро "Вертолетов России" - ИФ), заявил сотрудник пресс-службы.

По его словам, нештатная работа двигателя была зафиксирована во время четвертого захода на чрезвычайный режим, три предыдущих захода были выполнены штатно.

"Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждений вертолета не зафиксировано", - сказал представитель холдинга.

Он отметил, что в настоящее время формируется комиссия, которая после расшифровки и анализа средств объективного контроля установит причину произошедшего.