Прием заявлений для электронного голосовании по поправкам в Конституцию начнется 5 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ в четверг принял порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявления для него можно будет подать через портал госуслуг с 5 по 21 июня.

"Чтобы обеспечить пользователям госуслуг возможность голосовать, мы уже реализовали форму заявления, позволяющую изъявить желание проголосовать в электронном виде. Мы технически завтра готовы открыть, если решение будет принято. Прием заявок будет идти с 5 по 21 июня", - сказал на заседании комиссии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Он подчеркнул, что проголосовать смогут пользователи с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг, если при этом их данные совпадут с регистром избирателей. Министр допустил, что некоторые пользователи смогут столкнуться с ошибками в регистре.

"Технически будут пользователи с подтвержденной учетной записью, но их данные не найдены в регистре избирателей. Мы рискуем получить негатив от пользователей. Нам надо обеспечить информационную разъяснительную часть - что пользователю делать в таком случае. Например, он может прийти в дни работы участковых комиссий", - предложил он.

В итоге ЦИК принял решение о начале 5 июня приема заявлений на голосование в электронном формате. "Завтра мы начинаем прием заявлений", - сказала на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, однако проходить оно будет также в течение шести дней до этой даты. Как сообщала глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия выберет три региона, в которых голосование будет проходить в электронной форме.

На проведение у себя электронного голосования претендуют Москва, Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.

Для голосования нужно будет пройти авторизацию через портал госуслуг, москвичам - через портал mos.ru. Само голосование будет идти на специальном сайте 2020og.ru.