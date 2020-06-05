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Разработанная с участием военных РФ вакцина от COVID-19 готова к клиническим испытаниям

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Завершена подготовка к началу клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разработанной военными вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, сообщила сотрудник филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталья Позднякова.

Она сообщила, что для участия в клинических испытаниях отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих, а сама вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных (обезьянах и хомяках) в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

"Таким образом, военное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи завершили подготовку к началу клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19", - сказала Позднякова, которую цитирует официальное издание Минобороны - газета "Красная Звезда".

Она сообщила также, что при отборе кандидатов, каждый доброволец должен был пройти полный комплекс исследований.

Для отобранных участников исследований, среди которых 45 мужчин и пять женщин, выделен отдельный изолированный медицинский корпус, где ранее была проведена полная дезинфекция и специальная обработка всех помещений. К месту проведения эксперимента участников доставляли предварительно прошедшие дезинфекцию и спецобработку автомобили.

"Все они военнослужащие по контракту, прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет, так как проведение исследований на военнослужащих по призыву запрещено законодательством Российской Федерации", - сообщила Позднякова.

Среди 50 добровольцев - 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.

26 мая в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Министерства обороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения РФ осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Клинические исследования планируется завершить до конца июля этого года.

Минобороны РФ коронавирус

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