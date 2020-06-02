Собянин заявил, что Москва получит первые партии вакцин от COVID-19 осенью

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В столице и в России в целом от коронавируса COVID-19 разрабатывают порядка трех "очень перспективных" вакцин, осенью Москва получит первые партии, и до тех пор придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Так что, я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе", - сказал Собянин во вторник в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19".

Мэр столицы также поблагодарил градоначальников городов мира за взаимодействие. "Мы все с вами понимаем, что пандемия, в отличие от каких-то локальных очагов заболевания, носит мировой характер. Это накладывает на всех нас, на каждого из вас, кто находится сегодня на этом форуме, большую ответственность, потому что только вместе и совместными усилиями мы можем окончательно победить эту беду", - отметил чиновник.

"Спасибо, коллеги, что мы общаемся друг с другом, это чрезвычайно важно всегда, но особенно важно сегодня в условиях непростой и трагической порой ситуации, которая разворачивается во многих городах мира", - сказал Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, сохранятся в Москве до появления вакцины. "Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В столице действует пропускной режим. При этом с 1 июня горожанам разрешены прогулки в соответствии с графиком.

По последним данным, в Москве выявлено 185 374 случая заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели более 88 тыс. пациентов, скончались 2624 человека.