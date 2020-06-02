Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:09Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

Собянин заявил, что Москва получит первые партии вакцин от COVID-19 осенью

Собянин заявил, что Москва получит первые партии вакцин от COVID-19 осенью
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В столице и в России в целом от коронавируса COVID-19 разрабатывают порядка трех "очень перспективных" вакцин, осенью Москва получит первые партии, и до тех пор придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Так что, я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с коронавирусом. Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного введения хозяйства работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе", - сказал Собянин во вторник в ходе онлайн-саммита мэров городов мира "Вместе мы выстоим. Города против COVID-19".

Мэр столицы также поблагодарил градоначальников городов мира за взаимодействие. "Мы все с вами понимаем, что пандемия, в отличие от каких-то локальных очагов заболевания, носит мировой характер. Это накладывает на всех нас, на каждого из вас, кто находится сегодня на этом форуме, большую ответственность, потому что только вместе и совместными усилиями мы можем окончательно победить эту беду", - отметил чиновник.

"Спасибо, коллеги, что мы общаемся друг с другом, это чрезвычайно важно всегда, но особенно важно сегодня в условиях непростой и трагической порой ситуации, которая разворачивается во многих городах мира", - сказал Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, сохранятся в Москве до появления вакцины. "Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

В столице действует пропускной режим. При этом с 1 июня горожанам разрешены прогулки в соответствии с графиком.

По последним данным, в Москве выявлено 185 374 случая заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели более 88 тыс. пациентов, скончались 2624 человека.

Хроника коронавируса. Июнь.

9
В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов
В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.
Хроника 09 января – 02 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Пандемия коронавируса

Почти 60 непродовольственных магазинов в Москве оштрафовано в первый день работы

Почти 60 непродовольственных магазинов в Москве оштрафовано в первый день работы

Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"

Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Назначен новый начальник московской полиции

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

В Москву вернулись докарантинные "пробки"

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня
Пандемия коронавируса

Столичная мэрия опубликовала карту загруженности городских парков

Столичная мэрия опубликовала карту загруженности городских парков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');