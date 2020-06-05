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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:20Заразились
на 04.06В России 441 108+8 831В мире 6 632 985+124 350

Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 391 179 человек, увеличившись за сутки на 5 106 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее прирост смертей составлял 5 755 случаев.

Всего в мире сначала пандемии, по данным университета, насчитывается 6 639 092 инфицированных COVID-19, прирост числа заболевших за день составил 127 369 против 128 745 сутками ранее, излечились более 2,87 млн. человек.

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По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 702 793 человека, скончались более 393 тыс., излечились 3,2 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 872 660 (108 211 скончавшихся), Бразилии - 614 941 (34 22), Великобритании - 283 079 (39 987), Испании - 240 660 (27 133), Италии - 234 13 (33 689), Индии - 226 770 (6 363), Франции - 189 569 (29 068), Германии - 184 472 (8 635), Перу - 183 198 (5 031), Турции - 167 410 (4 630), Иране - 164 270 (8 071), Чили - 118 292 (1 356), Мексике - 105 680 (12 545).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 50,4 против 49,8 в четверг. В США он достиг 333 человек, Испании - 580, Великобритании - 588, Италии - 557, Бразилии - 160, Франции - 445, Германии - 104, Турции - 55, Иране - 96, Индии - 5, Перу - 153, Чили - 71, Мексике - 97. В России, сообщает портал, этот показатель составляет37.

По данным российского штаба по борьбе с инфекцией на утро четверга, в стране было выявлено 441 108 заболевших, зафиксировано 5 384 летальных исхода. При этом 204 623 человека вылечились.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах.

Хроника 09 января – 05 июня 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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