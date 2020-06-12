Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 12.06В России 511 423+8 987В мире 7 514 481+154 242

Песков сравнил свою работу с работой саперов и их правом на единственную ошибку

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сложность его работы заключается в том, что любое неосторожное высказывание может использоваться против главы государства.

"Конечно, трудно иногда давать какие-то оценки, какие-то заявления, потому что если неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, главным образом - против президента, а этого допускать нельзя", - сказал Песков во время онлайн-общения с юнармейцами.

Так Песков ответил на вопрос, с какими сложностями он сталкивается в работе на должности пресс-секретаря президента России. Поэтому он сравнил свою работу с работой сапера, который ошибается один раз.

Он рассказал, что на его посту необходимо вместе с президентом быть в курсе всего происходящего, пытаться разобраться в сути событий. И всегда быть готовым

"Ну, и всегда нужно быть готовым к тому, чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном. Это не всегда легко", - добавил Песков.

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Рошаль в свете дела калининградских врачей вспомнил, что такого не было с 1953 года

Рошаль в свете дела калининградских врачей вспомнил, что такого не было с 1953 года

На Поклонной горе началась церемония поднятия флага РФ с участием Путина

Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, продвигавших "Единую Россию"

Воду из скважин впервые начали подавать в Симферополь для решения проблемы с водой

Пандемия коронавируса

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом

Примаковские чтения: Индия в фокусе интересов

Примаковские чтения: Индия в фокусе интересов

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

Спасатели рассказали о восстановлении фауны в районе разлива под Норильском

Спасатели рассказали о восстановлении фауны в районе разлива под Норильском

Стала известна судьба бывшего замминистра юстиции Новака

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');