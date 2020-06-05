Сотрудники МЧС спасли восемь человек после взрыва и пожара в Чертанове

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС спасли восемь жильцов дома на улице Дорожной в Чертанове, где днем в пятницу произошел взрыв и пожар в одной из квартир. Всех спасенных передали врачам для осмотра, сообщили в городском управлени МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 12:25 в пятницу. В 12:45 пожар локализовали, в 12:55 - полностью потушили. Погиб один человек.

Источник "Интерфакса" отмечал, что очевидцы сообщали о взрыве в этом доме. Пожарные сообщили только о возгорании. По их словам, горела обстановка в одной из квартир на четвертом этаже девятиэтажного дома, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По информации "Мосгаза" газовое оборудование в доме не было нарушено, добавили в ГУ МЧС Москвы.

Следственный комитет начал доследственную проверку после случившегося, сообщила представитель городского главка СКР Юлия Иванова.