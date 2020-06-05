При взрыве в жилом доме в Чертанове погиб человек

Архивное фото Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В московском районе Чертанове произошел взрыв бытового газа и пожар. В столичном управлении МЧС сообщили, что погиб один человек.

Взрыв прогремел в одном из домов в Чертаново. Очевидцы говорят, что взрывов было несколько. И жалуются на запах пороха pic.twitter.com/yOVImIf3DE — Мослента (@moslenta) June 5, 2020

Еще одного удалось спасти, его передали врачам.

Пожар случился по адресу улица Дорожная, дом 7, корпус 3, на четвертом этаже девятиэтажки. Сигнал о возгорании поступил в 12:25 в пятницу. В 12:45 пожар локализовали, в 12:54 открытое пламя было потушено.

В МЧС сообщают только о пожаре, о взрыве газа сообщал информированный источник "Интерфакса".

По словам источника агентства, за медицинской помощью обратились два жильца дома, судьба еще одного неизвестна, его начали искать.