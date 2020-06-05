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В жилом доме в Чертанове произошел взрыв и пожар

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Жители дома в Чертанове сообщили в экстренные службы Москвы, что произошел взрыв, эта информация проверяется, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступила информация от жителей о хлопке в жилом доме на улице Дорожной. На место выехали экстренные службы", - сказал он.

Позднее источник сообщил, что в девятиэтажном жилом доме в квартире на четвертом этаже взорвался бытовой газ. Данных о пострадавших у него нет.

В столичном главке МЧС сообщили, что в доме на Дорожной улице произошел пожар, его локализовали в 12:45.

Москва МЧС

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