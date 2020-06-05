"Норникель" рассмотрит вариант строительства трубопровода для откачки разлившихся нефтепродуктов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Норильский никель" рассчитывает откачать из реки Амбарная разлившиеся нефтепродукты с помощью специально построенного трубопровода, сообщил первый вице-президент - операционный директор компании Сергей Дяченко журналистам.

Пока нефтепродукты собирают в емкости, по мере сбора будут заполнять цистерны. Но также изучается вариант строительства временного трубопровода.

Собранные с реки нефтепродукты вновь станут топливом, которое в качестве альтернативы газу используется на ТЭЦ.

Комментируя возможную причину аварии - разрушение вечной мерзлоты под ТЭЦ - Дяченко пояснил, что для установления истины специалистам придется проводить "раскопки".

"Будем вскрывать, "прозвучивать" сваи, чтобы понять, что произошло в глубине, будем бурить и выбирать керн, смотреть, что произошло там с мерзлотой, и была ли там мерзлота, или же полости образовались со временем", - пояснил он.

ЧП на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла 29 мая: разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, загрязняющая жидкость попала в ручей, который впадает в реку Амбарная.

3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.