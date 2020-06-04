В Минприроды считают, что после аварии на ТЭЦ на восстановление экосистемы уйдет от десяти лет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На восстановление экосистемы после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании потребуется не меньше десяти лет, заявила замминистра природных ресурсов и экологии Елена Панова. По ее словам, в обсуждении проблемы участвуют экологи, эксперты, представители "Норникеля".

"Ситуация очень тяжелая, потому что это Арктика", - сказала она.

В воду попала 21 000 тонн солярки, по словам Пановой это "очень много". Чтобы собрать нефтепродукты, нет ни дорог, ни резервуаров.

"Сжигать нельзя, потому что будут выделяться вещества, которые могут быть опасны для жизни", - сказала замминистра.

"Вместе с МЧС прорабатываем варианты возможные, каким образом минимизировать последствия того, что уже произошло. Я думаю, не один год потребуется чтобы восстановить экологическую ситуацию и экосистему, которая там есть. Это исчисляется как минимум в 10 лет. Ущерб достаточно большой. Не в один миллиард оценивается только ущерб воде, а если мы берем сушу, то ущерб намного больше", - подчеркнула она.

Глава Агентства развития Норильска Максим Миронов заявил, что опасности разлива пятна в Карском море пока нет.

"Говорить о том, что пятно движется в сторону Карского моря, преждевременно. В регионе были установлены морские заградительные боны, всю основную часть пятна удалось остановить. Основная сложность - в освобождении реки Амбарной от дизельного топлива. Нет возможности загнать туда корабли и подвести технику с большими емкостями. Река Амбарная впадает в огромное озеро Пясино, благодаря заградительным бонам это пятно туда не зашло. Главное - своевременно все откачать. Река Пясино, которая через 800 м впадает в Карское море, пока в безопасности", - сказал Миронов.

Он призвал сделать выводы из этой ситуации, так как она связана с недооценкой изменений вечной мерзлоты из-за глобального потепления.

"Мы зашли на эту территорию много лет назад, и в то время относились к сохранению вечной мерзлоты очень скрупулезно. В этом году аномально раннее лето, ледоход на Енисее и Дудинке прошел 19 мая, это исторический рекорд. Раньше с 6 по 10 июня проходил ледоход. Учитывая то, что сотни зданий стоят на вечной мерзлоте, нужно думать о безопасности. Нам нужно готовиться к тому, что потепление есть, и вечная мерзлота - она уже другая", - добавил Миронов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за просадки бетонной площадки разрушился резервуар с дизельным топливом, и оно вылилось наружу. Нефтепродукты попали в грунт и водоемы в районе Надежинского металлургического завода "Норникеля". В частности, загрязнены реки Далдыкан и Амбарная, концентрация вредных веществ в воде превышает норму в десятки тысяч раз. По словам красноярского губернатора Александра Усса, власти из-за отсутствия информации об аварии начали принимать меры только 31 мая, когда картина происшествия стала понятна по записям в соцсетях. В "Норникеле" заявили, что сообщили в Москву об утечке в день аварии.

В связи со случившимся возбуждены четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Президент Владимир Путин объявил в регионе режим ЧС федерального характера.

Пясино - озеро ледникового происхождения, расположено примерно в 20 км от Норильска, площадь водной поверхности составляет 735 кв. м. В нем собирается вода из других крупных озер, расположенных на территории популярного у туристов плато Путорана (Путоранского государственного природного заповедника). Из водоема вытекает единственная река - Пясина, которая впадает в Карское море.