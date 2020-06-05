Собранное в зоне ЧС в Норильске топливо законсервируют и вывезут зимой

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Разлившееся из-за разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске топливо будут собирать в ёмкости, а потом вывезут. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" специалист по взаимодействию со СМИ оперативного штаба по ликвидации ЧС Павел Винаков.

"Ничего не сжигали и сжигать не будут. Оперштабом принято решение, что сжигание производится не будет. При помощи где-то сорбентов, где-то при помощи откачки осуществляется складирование нефтепродуктов. В настоящее время на место привозят ёмкости объемом 250 кубов, в которых данная жидкость будет скапливаться, а затем уже вывозиться отсюда, скорее всего, в зимний период времени", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что собранная жидкость пока будет храниться на месте ликвидации ЧС.

По последним данным оперштаба, на данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

Ранее Росприроднадзор и власти Красноярского края заявляли, что не будут сжигать собранное топливо в условиях Арктики.

В пятницу глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил также, что строительство трубопровода рассматривается в качестве одного из способов откачки разлившихся нефтепродуктов из района ЧС.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль.

По данным "Норникеля", причиной происшествия стало смещение опоры под топливной цистерной из-за подвижек грунта.

По информации Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.