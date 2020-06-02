Семья из Комсомольска-на-Амуре попросила Путина о ранней пенсии для многодетных отцов

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Семья Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре, удостоенная в этом году ордена "Родительская слава", в режиме видеосвязи обратилась к президенту России с просьбой предоставить многодетным отцам возможность раньше выходить на пенсию, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Отцы тоже вносят очень большой вклад: и воспитание, и кормить надо, и содержать надо, и также терпеть эти бессонные ночи, потом идти на смену, на две смены. Это столько занимает сил и времени. Он это с нами все выдержал", - сказала Лилия Любушкина, чьи слова приводятся в сообщении.

Владимир Путин отметил, что этот вопрос стоит обдумать. Сейчас такое право предоставляется только матерям.

"Законодатель исходил из того, что все-таки основная нагрузка лежит на плечах мамы. Она все-таки ребенка вынашивает, рожает, это ее здоровье, она часть себя отдает ребенку, и потом все на ее руках. Но над этим тоже можно подумать, над тем, что вы сказали", - цитирует слова президента пресс-служба краевого правительства.

Владимир и Лилия Любушкины живут в Комсомольске-на-Амуре. В браке они уже 25 лет, у них семеро детей.

Глава государства подчеркнул, что "традиционное награждение многодетных семей обязательно состоится в Кремле, как только это позволит эпидемиологическая обстановка".

Также президента интересовала ситуация на авиазаводе (филиал ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина - ИФ), где работает глава семьи. Владимир Любушкин, монтажник радио- и специального оборудования, "непосредственно участвует в исполнении гособоронзаказа - производстве новейших боевых самолетов Су-35С и Су-57".

"У нас без выходных работает завод, несмотря на все ограничения (по коронавирусу - ИФ), которые есть. Вызывались специальные дежурные бригады, которые работали постоянно. Конечно, те, кто старше 65 лет, сидели дома, как полагается", - сказал Любушкин, чьи слова приводятся в сообщении.

После беседы с главой государства губернатор Хабаровского края "попросил мэра Комсомольска-на-Амуре помочь с предоставлением квартиры для старших дочерей. Правительство края, в свою очередь, приобретет для семьи автомобиль". Также власти региона готовы оказать помощь при поступлении в хабаровский медуниверситет одной из дочерей супругов по целевому набору.

Орден "Родительская слава" является наградой высшего уровня и вручается ежегодно нескольким семьям из разных регионов России, воспитавшим семь и более детей. Награждение сопровождается денежной выплатой. В Хабаровском крае орден получили шесть семей.