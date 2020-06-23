Дело об оставлении пяти детей запертыми в столичной квартире передано в СК

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы передала от полиции в Следственный комитет уголовное дело матери, которая на несколько дней оставила пятерых детей запертыми в квартире. Об этом сообщила глава пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По версии следствия, женщина уехала из Москвы за город. В квартире остались запертыми ее дети 2007, 2009, 2011, 2017, 2018 годов рождения. В прокуратуре считают, что мать поставила их жизни и здоровье под угрозу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Прокуратура будет контролировать дальнейший ход расследования. Также ведомство проверит работу сотрудников органов опеки и системы профилактики в это семьей.