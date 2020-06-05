Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:24Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Вице-премьер Абрамченко взяла на личный контроль восстановление экологии в Норильске

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко взяла на личный контроль восстановление окружающей среды в Норильске после совещания у президента России, сообщила ее пресс-служба.

Вице-премьер отметила, что экосреда в районе ЧС должна вернуться в первоначальное состояние, природоохранные ведомства будут регулярно проводить необходимый мониторинг.

Разлив топлива в Норильске

5 июня состоялось очередное совещание под руководством Владимира Путина по вопросу устранения последствия аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске. Так, президент обратил внимание на недостаточное внимание "Норникеля" к состоянию энергомощностей, однако, обошелся без резкой критики в адрес руководителя и основного владельца компании Владимира Потанина.

Расходы "Норильского никеля" на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска, которая привела к разливу около 20 тыс. т дизтоплива, составят 10 млрд рублей и более, сказал, в свою очередь, Потанин.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России, после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла шесть лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива с последующим загрязнением грунта и рек. По данным компании, инцидент не оказал влияния на город. В качестве причины аварии компания называет анормально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.

Хроника 29 мая – 05 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск Норникель Виктория Абрамченко

Новости по теме

Новости

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры

Конфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры
Авария на ТЭЦ в Норильске

Причиной ЧП в Норильске назвали просадку грунта и бетона под хранением топлива

Суд отказался арестовывать замгендиректора регистраторской компании "НРК Р.О.С.Т."

Банду "Таганские" обвинили в убийстве вора в законе Деда Хасана

Банду "Таганские" обвинили в убийстве вора в законе Деда Хасана

В Совфеде предложили зеркально ответить Чехии на высылку российских дипломатов

Путин указал Потанину на необходимость следить за оборудованием "Норникеля"

Пандемия коронавируса

Восьмой депутат Госдумы заразился коронавирусом

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях
Авария на ТЭЦ в Норильске

Потанин оценил устранение последствий ЧП в Норильске в сумму более 10 млрд рублей

Потанин оценил устранение последствий ЧП в Норильске в сумму более 10 млрд рублей

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');