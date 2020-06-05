Вице-премьер Абрамченко взяла на личный контроль восстановление экологии в Норильске

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко взяла на личный контроль восстановление окружающей среды в Норильске после совещания у президента России, сообщила ее пресс-служба.

Вице-премьер отметила, что экосреда в районе ЧС должна вернуться в первоначальное состояние, природоохранные ведомства будут регулярно проводить необходимый мониторинг.

5 июня состоялось очередное совещание под руководством Владимира Путина по вопросу устранения последствия аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске. Так, президент обратил внимание на недостаточное внимание "Норникеля" к состоянию энергомощностей, однако, обошелся без резкой критики в адрес руководителя и основного владельца компании Владимира Потанина.

Расходы "Норильского никеля" на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска, которая привела к разливу около 20 тыс. т дизтоплива, составят 10 млрд рублей и более, сказал, в свою очередь, Потанин.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России, после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла шесть лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива с последующим загрязнением грунта и рек. По данным компании, инцидент не оказал влияния на город. В качестве причины аварии компания называет анормально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.