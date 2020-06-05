Потанин оценил устранение последствий ЧП в Норильске в сумму более 10 млрд рублей

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Расходы "Норильского никеля" на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска, которая привела к разливу около 20 тысяч тонн дизтоплива, составят 10 млрд рублей и более. Об этом заявил глава и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина об оценке расходов на восстановление экосистемы.

В ходе встречи с экологами, которая прошла в режиме видеоконференции, Потанин, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложили президенту о ситуации вокруг ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под Норильском. В частности, обсуждался объем средств, которые потребуются на эти мероприятия.

Потанин затруднился назвать точные суммы, но заметил, что речь идет о сумме более 10 млрд рублей.

Президент выразил надежду на то, что вся работа по ликвидации ЧП будет проведена общими усилиями и эффективно. Путин подчеркнул, что должен быть объективно оценен и ущерб.

"Собственники и так обязаны оперативно и полностью ликвидировать загрязнение почвы и воды, но, надеюсь, что и финансовые вопросы будут решены так, как предложено сегодня руководителем компании", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что все компенсационные мероприятия по восстановлению биоразнообразия и окружающей среды должны быть выполнены под контролем специалистов Росприроднадзора.

"То, что произошло в Норильске, это чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе арктической зоны нанесен серьезный урон. Не случайно и Генпрокуратура подключилась, и следственные органы, Следственный комитет", - сказал Путин на встрече с экологами и зоозащитниками, приуроченной ко Дню эколога.

Президент добавил: "Я прошу все структуры, которые напрямую должны быть задействованы в этой работе, МЧС само по себе, взять ситуацию под полный особый контроль. Безусловно, нужно разобраться в причинах, тщательно и абсолютно бескомпромиссно".

Росприроднадзор рассчитает ущерб позже

В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что объем ущерба от ЧП в Норильске может достигать миллиардов рублей.

"26-го числа мы закончим проверочные мероприятия. По результатам будет принято решение, дана оценка действиям компании, а также будет произведен расчет ущерба, нанесенный этой среде. Этот расчет может составить миллиарды рублей", - сказала Радионова на встрече президента РФ Владимира Путина с экологами в режиме видеоконференции в пятницу.

Превышение ПДК в десятки тысяч раз

По ее словам, специалисты ведомства ежедневно берут пробы в месте разлива нефтепродуктов и на данный момент фиксируют превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в десятки тысяч раз.

"Собираются нефтепродукты, на сегодняшний момент собрано 150 кубов нефтепродуктов, но уже с завтрашнего дня с монтированием емкостей планируется собирать полторы тысячи ежедневно. Дальше все нефтепродукты должны быть перемещены, и утилизация должна быть проведена с применением доступных наилучших технологий и наиболее экологически чистым методом.

О сжигании речи не идет

Она отметила, что специалисты не рассматривают такой способ утилизации как сжигание.

"Мы находимся в Арктической зоне и считаем, что применение иных методов - с использованием реагентов, биологической рекультивации, с использованием понижения класса опасности как нефтепродуктов, собранных с водной акватории, так и с загрязненного грунта (мы также контролируем его рекультивацию), будет, наверное, наиболее оптимальным", сказала Радионова.

По ее словам, ведомство намерено жестко контролировать приведение местной экосистемы в ее первоначальный вид.

Ранее сообщалось, что "Гринпис" оценил экологический ущерб от ЧП в Норильске в 6 млрд рублей.

Экологическое масштабное ЧП

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") разгерметизировался один из резервуаров. На проезжую часть технологической дороги разлились горюче-смазочных материалов, в результате загорелся едущий по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

В среду разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня.