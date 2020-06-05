Путин указал Потанину на необходимость следить за оборудованием "Норникеля"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин указал на недостаточное внимание "Норильского никеля" к вопросам состояния мощностей по хранению горючего, разлив которого привел к ЧП федерального масштаба, общаясь с руководителем и основным владельцем компании Владимиром Потаниным.

"Если бы своевременно поменяли (резервуары по хранению), и ущерба бы не было экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании. Посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании", - заявил президент во время видео-конференции, посвященной чрезвычайной ситуации в Норильске.

Расходы "Норильского никеля" на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска, которая привела к разливу около 20 тыс. тонн дизтоплива, составят 10 млрд рублей и более, сказал сам Потанин.

"Про штрафы я не могу судить, сколько насчитают - столько насчитают", - добавил он.

Путин в ответ заявил, что это правильно, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств. Он также поинтересовался, сколько стоит одна емкость для хранения нефтепродуктов.

Потанин заметил, что ему трудно ответить на вопрос о стоимости одной емкости - резервуара для хранения топлива, но пока расходы оцениваются в сотни миллионов рублей.

"Одна емкость, думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, он стоит гораздо меньше, в разы", - отметил Путин.

Президент продолжил, что ущерба не было бы, если бы все было заменено своевременно. Он заключил, что собственники обязаны оперативно полностью ликвидировать загрязнение почвы и воды.

Потанин заверил, что экологическую систему вернут в нормальное состояние.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России, после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла 6 лет.