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Причиной ЧП в Норильске назвали просадку грунта и бетона под хранением топлива

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прокуроры установили предварительную причину разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним", - сказал Иванов.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла шесть лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива, что повлекло загрязнение грунта и рек. В качестве причины аварии компания называет анормально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.

"Норникель" оценил расходы на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 в 10 млрд рублей и более.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 05 июня 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норильск Генпрокуратура РФ

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