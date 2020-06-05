Причиной ЧП в Норильске назвали просадку грунта и бетона под хранением топлива

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Прокуроры установили предварительную причину разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"Согласно имеющимся данным, предварительной причиной разгерметизации резервуара с дизельным топливом стала просадка грунта и бетонной площадки под ним", - сказал Иванов.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла шесть лет. Из резервуара хранения произошла утечка 21 тыс. тонн дизельного топлива, что повлекло загрязнение грунта и рек. В качестве причины аварии компания называет анормально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты.

"Норникель" оценил расходы на устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 в 10 млрд рублей и более.