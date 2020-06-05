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На Ямале произошел разлив 7 кубометров нефтепродуктов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В городе Муравленко на производственной территории АО "РСК Ямала" из резервного трансформатора подстанции "Муравленковская" произошел несанкционированный слив более 7 кубометров нефтепродуктов. Как сообщила прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа, произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.

Авария на ТЭЦ в Норильске

Электроснабжение города не нарушено.

По факту начата проверка. Прокуроры проверят, как компания соблюдает требования природоохранных законов и законов о промышленной безопасности.

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая входит в "Норникель" и обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Более 21 000 тонн дизельного топлива попали в водоемы. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня. 5 июня МЧС сообщило о локализации разлива.

5 июня в России отмечается День эколога.

Разлив топлива в Норильске

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Муравленко ЯНАО РСК Ямала прокуратура ЯНАО НТЭК Норникель Норильск МЧС

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