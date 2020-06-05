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РФПИ с партнерами задумались о поддержке ритейлеров

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фонды RTP Global, Elbrus Capital и Baring Vostok, создавшие совместную инвестплатформу, начали рассматривать проекты для ее инвестиций, в том числе в сфере ритейла, производства потребительских товаров, а также технологических решений, сообщил РФПИ.

Экономический кризис

Платформа была создана для поддержки перспективных российских компаний, пострадавших от последствий эпидемии. Ее объем - $200 млн. Целевой объем финансирования в компанию составит от 1 млрд руб.

Платформа намерена предоставлять инвестиции преимущественно в капитал - одну из наиболее востребованных форм финансирования компаний, которым необходимы ресурсы в связи с последствиями пандемии, отмечает РФПИ, добавляя, что планируются инвестиции в компании "широкого ряда отраслей".

"Партнеры уже приступили к рассмотрению ряда целевых проектов, в том числе, в сфере розничной торговли, производства потребительских товаров, а также технологических решений", - говорится в сообщении.

Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского уже выступали партнерами РФПИ по ряду проектов. Elbrus, основанный Дмитрием Крюковым, Александром Савиным и Робертом Тиленом (известен вложениями в HeadHunter, Mail.ru Group, ЦИАН, медиа-активы), соинвестирует с РФПИ впервые.

Инвестиции созданной платформы могут быть осуществлены уже в июне. "Первые три сделки сделаем в этом квартале", - сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу в Ново-Огарево.

РФПИ RTP Global Elbrus Capital Baring Vostok Кирилл Дмитриев Владимир Путин коронавирус

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