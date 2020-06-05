РФПИ продал на экспорт 10 млн тестов на коронавирус

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил более 10 млн тестов на коронавирус за границу, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"После того, как мы удовлетворили потребности России, мы уже продали более 10 миллионов тестов в другие страны. И эти страны покупают эти тесты, потому что они знают, что это одни из лучших тестов", - сказал Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

Он не уточнил, какие именно страны купили тесты.

Дмитриев также сообщил, что первое зарегистрированное в РФ лекарство от коронавируса "Авифавир" будет поставляться для лечения пациентов в клиники бесплатно по ОМС, в том числе в некоторые частные.