В РФ стартовал Всероссийский цифровой диктант по русскому языку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - На сайте цифровойдиктант.рф стартовал Всероссийский цифровой диктант, акция организована Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке "Тотального диктанта".

"Акция на сайте проводится впервые и по задумке организаторов станет одной из самых масштабных проверок знаний по русскому языку в дистанционном формате. В специальном разделе на сайте каждый пользователь сможет пройти тест, специально разработанный филологическим советом "Тотального диктанта", - рассказали "Интерфаксу" в ОНФ.

Старт акции приурочен ко дню русского языка. Написать диктант можно с 6 по 15 июня.

Цифровой диктант включает в себя 36 вопросов на знание основных правил коммуникации, современных речевых оборотов, грамматики и пунктуации.

Пройти тестирование онлайн сможет любой житель России, оно рассчитано на пользователей в возрасте от 14 лет. Время прохождения теста не ограничено.

Оценка ставится по шкале баллов: за каждый правильный ответ пользователь получает один балл. При этом участники смогут сразу увидеть свои результаты в тестовом окне, а также получат информацию и сертификат по итогам Цифрового диктанта по русскому языку в личном кабинете.

После завершения акции в личном кабинете участникам будет доступна возможность пройти работу над ошибками.

Обобщенные итоги акции организаторы представят 23 июня.