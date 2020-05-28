ЕГЭ в этом году пройдет без "базовой" математики

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Рособрнадзор и Минпросвещения разработали проект совместного приказа о проведении Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в этом году в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, поскольку экзамены проводятся только для поступления в вузы, математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в этом году исключена. Кроме того, обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в этом году стать не смогут.

Сдача самого массового экзамена - русского языка, как сообщалось, разделена на два дня: 6 и 7 июля. Экзаменационная комиссия самостоятельно распределит участников на эти даты, учитывая вместимость аудиторий и требования Роспотребнадзора по коронавирусной безопасности.

Перечень экзаменов в ранее поданных заявлениях участники ЕГЭ вправе изменить. Для этого нужно не позднее 15 июня подать заявления в государственную экзаменационную комиссию своего региона. Тем не менее, в Рособрнадзоре напоминают, что комиссия принимает решение об изменении выбранных предметов "при наличии уважительных причин".

Также в ведомстве подтверждают, что ЕГЭ на всей территории России и за ее пределами пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

Если окажется, что в один и тот же день на экзамен зарегистрировались слишком много участников и пустить всех с учетом требований Роспотребнадзора будет нельзя, комиссия будет вправе перенести экзамен для части выпускников на один из резервных дней.

Такое решение не повлияет на возможность поступления в вуз, поскольку сроки приемки документов определяются "исходя из даты объявления результатов экзаменов, прошедших в последний резервный день основного периода ЕГЭ".

25 мая министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что основная волна ЕГЭ начнется с "пробных экзаменов" - они пройдут 29 и 30 июня. Министр подчеркнул, что появление пробных ЕГЭ не повлияет на сроки приемной кампании в вузы. В Минпросвещения уточнили, что пробные ЕГЭ пройдет без участия школьников. В ведомстве пояснили, что такие испытания нужны организаторам, чтобы "еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах".

21 мая президент Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня. В этот же день стало известно, что Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ: они начнутся 29 июня, основные дни сдачи завершатся 20 июля.