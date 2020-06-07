Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

Третий министр в правительстве Калининградской области заболел COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области уже третий министр регионального правительства заболел коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

"В воскресенье вечером мы получили информацию, что коронавирус выявлен уже у третьего министра правительства области - у Сергея Черномаза, возглавляющего министерство строительства. Заболевание у него проходит в бессимптомной форме, он определен в инфекционную больницу и уже получает медпомощь", - рассказали в штабе.

Утром 7 июня заболевание было выявлено у министра сельского хозяйства области Натальи Шевцовой, до этого - у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой.

В РоссииКалининградские власти откроют приморские города, общепит и пляжи останутся закрытыЧитать подробнее

В Калининградской области по состоянию на 7 июня выявлено 1776 случаев заражения, умерли 29, выздоровели 779 человек, обследовано нарастающим итогом на COVID-19 60 875 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 558 человек, в том числе 97 в условиях обсерватора.

Калининградская область коронавирус

Новости

Мэр Тольятти решил на Троицу простить активиста, на которого ранее подал иск

Что произошло за день: воскресенье, 7 июня

Главный раввин России заболел коронавирусом

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Авария на ТЭЦ в Норильске

Основные работы на месте разлива топлива в Норильске займут около двух недель

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Северный флот провел учения АПЛ и дизельных подлодок в Баренцевом море

Что произошло за день: суббота, 6 июня

РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');