Третий министр в правительстве Калининградской области заболел COVID-19

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области уже третий министр регионального правительства заболел коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

"В воскресенье вечером мы получили информацию, что коронавирус выявлен уже у третьего министра правительства области - у Сергея Черномаза, возглавляющего министерство строительства. Заболевание у него проходит в бессимптомной форме, он определен в инфекционную больницу и уже получает медпомощь", - рассказали в штабе.

Утром 7 июня заболевание было выявлено у министра сельского хозяйства области Натальи Шевцовой, до этого - у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой.

В Калининградской области по состоянию на 7 июня выявлено 1776 случаев заражения, умерли 29, выздоровели 779 человек, обследовано нарастающим итогом на COVID-19 60 875 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 558 человек, в том числе 97 в условиях обсерватора.