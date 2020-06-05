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Калининградские власти откроют приморские города, общепит и пляжи останутся закрыты

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Калининградской области в ближайшие выходные откроют для посещения приморскую зону - Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. В эти города впервые с начала эпидемии можно будет приехать на личном транспорте.

Пандемия коронавируса

Однако в этих городах останутся закрытыми развлекательные учреждения и общепит и пока закрыты пляжи и променады.

В штабе рассчитывают, что в ближайшие субботу и воскресенье большого наплыва приезжих на курорты не будет: синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Море еще холодное, примерно 14 градусов.

По состоянию на 5 июня в регионе выявлено 1700 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 заболевших умерли.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Парижская галерея Rivoli готовится возобновить работу после вызванного пандемией перерыва. К мероприятию были созданы шляпы для социального дистанцирования, изготовленные из папье-маше и вдохновленные головными уборами династии Сун.
Калининградская область коронавирус Светлогорск Зеленогорск Янтарный Балтийск Пионерский

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