Прокуратура заинтересовалась информацией о нарушении прав вахтовиков в Сабетте

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Ямальского района начала проверку жалоб вахтовиков компании "Арктик Катеринг Сервис", являющейся подрядчиком ОАО "Ямал СПГ". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проверяющие оценят, насколько руководство компании соблюдает трудовые права граждан, обеспечивает им безопасные условия труда и выполняет требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

О ситуации проинформированы районные власти, Госинспекция труда и Роспотребнадзор.

5 июня видеообращение вахтовиков появилось на YouTube. Рабочие сказали, что находятся на вахте дольше 90 дней и менять их не собираются. "Руководство поменялись, а разнорабочие и горничные как работали, так и остаются", - заявила одна из работниц.

Вахтовики также жалуются, что им не повышают зарплаты и не выдают маски. "Во время пандемии тут ничем не лечат, лекарств нет, только парацетамол, мукалтин, если у тебя воспаление легких, увозят в Ноябрьск", - возмутилась женщина.

Связаться с АКТ агентству пока не удалось.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "АКС" принадлежит зарегистрированной во Франции Catering International and Services, относится к предприятиям общественного питания.

Как сообщалось, один из крупных очагов коронавируса - более 400 случаев - был выявлен в поселке Сабетта среди вахтовиков подрядчика "Ямал СПГ" компании "Велесстрой". Уже в первой декаде мая темпы прироста заражения замедлились. В последнее время новые случаи коронавируса в Сабетте почти не регистрировались.

В Сабетте "Ямал СПГ" строит завод по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.