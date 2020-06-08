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Шредера снова переизбрали главой совета директоров "Роснефти"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова избран председателем совета директоров "Роснефти", сообщила компания. Он возглавляет совет с сентября 2017 года.

"Роснефть" также сообщила, что в комитет совета директоров по аудиту избраны глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф (председатель комитета), исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и бывший первый зампред Банка России Олег Вьюгин.

В комитет совета по кадрам и вознаграждениям избраны Варниг (он стал председателем комитета), президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди и Рудлофф.

В комитет совета по стратегии и устойчивому развитию избраны экс-президент BP Роберт Дадли (председатель комитета), глава Минэнерго Александр Новак, Алсуваиди, Вьюгин и член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади.

Роснефть Герхард Шредер Маттиас Варниг Ханс-Йорг Рудлофф Роберт Дадли Олег Вьюгин

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