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Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Москвич Дмитрий Павлов, который поздним вечером в воскресенье стал стрелять по прохожим из окна дома на улице Строителей и которого ранили при штурме его квартиры, умер в больнице. Об этом сообщила представитель городского управления СКР Юлия Иванова.

По ее словам, следователи опрашивают соседей, знакомых подозреваемого и ищут его родственников. В его квартире нашли ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков. "Решается вопрос о назначении ряда необходимых судебных экспертиз", - сказала Иванова.

Подозреваемый - 50-летний неработающий Дмитрий Павлов, рассказал информированный источник "Интерфакса". По его словам, карабин "СКС", из которого велась стрельба, не зарегистрирован.

По версии следствия, Павлов сначала стрелял из карабина по прохожим из окна второго этажа. Затем он начал стрелять по сотрудникам спецподразделений, которые хотели его задержать. Им пришлось открыть ответный огонь.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что, кроме стрелка, пострадали еще три человека. Источник "Интерфакса" отмечал, что стрелявший был пьян. На него завели уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "хулиганство".

Москва СКР Дмитрий Павлов

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