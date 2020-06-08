Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, устроившего стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и ранившего двоих человек, сообщил ночью в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Он задержан и обезврежен", - сказал собеседник агентства. В ходе задержания он оказал сопротивление и получил ранение, отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Он пояснил, что ранены в общей сложности в результате произошедшего три человека.

Ранее в столичном управлении полиции "Интерфаксу" сообщали о двух пострадавших в результате стрельбы на улице Строителей 5.

Там, по данным источника агентства, пьяный жилец квартиры в воскресенье вечером открыл огонь из ружья по прохожим.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она.