В МВД подтвердили наличие двух пострадавших в стрельбе на юго-западе столицы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в ходе стрельбы на юго-западе Москвы получили ранения два человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции в ночь на понедельник.

"Два человека пострадали в результате стрельбы", - сказали в управлении.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД по Москве сообщалось об одном пострадавшем в результате стрельбы на улице Строителей 5.

Там, по данным источника агентства, пьяный жилец квартиры в воскресенье вечером открыл огонь из ружья по прохожим.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она.