Независимые наблюдатели объединились для контроля за голосованием по Конституции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Несколько независимых от государства наблюдательских организаций объявили, что создают альянс для наблюдения за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

Кроме "Голоса", в альянс вошли "Ассоциация наблюдателей Татарстана", "Выборы. Народный контроль", "Гражданин наблюдатель", "Наблюдатели Петербурга", "Народный избирком", "Сонар".

В альянсе намерены "консолидировать граждан, готовых собирать информацию о голосовании для дальнейшего анализа и независимой оценки". Также альянс готов обучить наблюдателей, членов комиссий и журналистов и обеспечить их методическими материалами и инструментами передачи информации". Подготовкой наблюдателей они займутся дополнительно к курсу, который представят общественные палаты.

Ранее в ЦИК сообщали. что наблюдателей для общероссийского голосования будет готовить исключительно региональные и федеральная общественные палаты. ЦИК призвал партии и общественные организации записываться в наблюдатели через их структуры.

Предполагается, что голосование будет проходить в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля.