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Более 92 тысяч москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 90 тысяч москвичей уже подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции, говорится в сообщении на сайте мэрии и правительства Москвы.

Изменение Конституции

"Референдум в онлайн-формате начнется 25 июня в 10:00. Москвичи продолжают регистрироваться в качестве участников электронного голосования по внесению поправок в Конституцию. На данный момент жители столицы подали уже 92 123 заявки. Запись на электронное голосование идет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня",- отмечается в сообщении в воскресенье.

Зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС, подчеркнули в мэрии.

"Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку",- говорится в сообщении.

Центризбирком РФ 4 июня выбрал два региона, которым разрешил проводить на своей территории общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате - это Москва и Нижегородская область.

Голосование назначено на 1 июля, однако проходить оно будет также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме.

Для голосования нужно будет пройти авторизацию через портал госуслуг, москвичам - через портал mos.ru. Само голосование будет идти на специальном сайте 2020og.ru.

Москва

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