"Яблоко" и "Левый фронт" отказались участвовать в голосовании по Конституции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" и движение "Левый фронт" заявили, что не намерены участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Федеральный политкомитет "Яблока" считает "принципиально неприемлемым" для партии участвовать в голосовании, заявил основатель партии Григорий Явлинский. При этом речь идет только о партийцах, своих сторонников они не призывают к конкретным действиям.

"Главное понимание, что предстоящее "всенародное одобрение" является неправовым, имеет антиобщественный характер, а результаты его не могут иметь юридической силы", - считает Явлинский.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов призвал оппозиционные силы консолидировать действия, чтобы выступить "единым фронтом" против поправок.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал сторонников не признавать само голосование как легитимную процедуру.

КПРФ призывает сторонников прийти на участки и проголосовать против них. В минувший четверг президиум ЦК КПРФ определился с позицией. "Партия будет в голосовании участвовать, мы будем голосовать против", - сказал зампред ЦК Дмитрий Новиков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 и юня заявил, что "крупнейшие политические силы в нашей стране, которые пользуются наибольшей поддержкой населения (...) поддерживают поправки".

"Но есть также партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения. Они могут высказывать различные точки зрения, и не нам давать этому какую-то оценку. Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть этих поправок была инициирована самими гражданами, представителями разных слоев общества, и соответственно, эти поправки ими поддерживаются", - отметил Песков.