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Голосования в шатрах и во дворах в Москве не будет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Мосгоризбиркоме выступили "категорически против шатров и голосования во дворах", заявил в Общественной палате Москвы председатель комиссии Юрий Ермолов. Он заверил, что на стационарных участках будут обеспечены необходимые санитарно-эпидемиологические меры и обустраивать участки на воздухе не потребуется.

Изменение Конституции

"Видеонаблюдение производится в течение всех семи дней, включая ночной период. Трансляция изображения в сети интернет в день голосования - 1 июля", - сказал также Ермолов.

По его словам, в эти дни также будет работать система "Мобильный избиратель", которая позволяет человеку переприписаться с одного участка на другой. В аэропортах столичного узла избирком откроет восемь участков, голосовать на них будет можно по предварительной записи. Ермолов отметил, что если человек заранее не заявился, комиссия должна узнать голосовал ли он по месту жительства или нет, и если человек не голосовал, ему предоставят такое право.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, этот день объявлен выходным. Кроме того, в течение шести дней перед этим проголосовать можно будет досрочно.

В Москве и Нижегородской области также Центризбирком разрешил провести электронное голосование. Председатель ЦИК Элла Памфилова 4 июня отметила, что емкость портала госуслуг не позволит провести его во всех регионах.

Хроника 15 января – 08 июня 2020 годаИзменение Конституции
Мосгоризбирком Юрий Ермолов Москва Конституция

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