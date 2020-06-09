В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 595 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

У 38,1% новых пациентов нет проявлений болезни. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции.

Суточный прирост в целом по России держится на одном уровне, колеблясь между 8,3 - 9,4 тыс. Тем не менее, в общей структуре прироста в стране с 10-х чисел мая доля московских случаев падает, а доля случаев в регионах за исключением столицы - растет.

Если со 2 по 11 мая в Москве было больше новых случаев COVID-19, чем во всех остальных субъектах РФ вместе взятых, то с 12 мая число региональных случаев медленно растет (с чуть более 5 тыс. до порядка 7 тыс.), а число московских случаев - существенно снижается (с более чем 6 тыс. до текущих 1,5 тыс.). Число умерших по стране остается относительно высоким, но далеким от рекорда (232, 29 мая).

За сутки умер 171 пациент, всего летальных исходов 6 142. Выздоровели за сутки еще 11 709 человек, всего вылечившихся 242 397. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 714: выздоровел в стране каждый третий пациент.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На первом - США (1,96 млн), на втором - Бразилия (707,4 тыс.).

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 1 572 новых случая COVID-19 за сутки, Умерли 59 человек, выздоровели - 5 390.

Еще 739 новых заболевших в Московской области, 318 - в Санкт-Петербурге, 292 - в Нижегородской области, 242 - в Свердловской области, 220 - в Воронежской области, 206 - в Иркутской области, 187 - в Ростовской области, 157 - в Красноярском крае, 149 - в Ханты-Мансийском АО, по 143 - в Смоленской и Челябинской областях, 138 - в Пензенской области, 125 - в Орловской области, 115 - в Саратовской области, 109 - в Тульской области, 108 - в Ивановской области, 107 - в Дагестане, 104 - в Новосибирской области. В других регионах прирост составил менее 100 случаев.