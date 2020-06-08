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Задержанные в Петербурге за пикеты в поддержку журналиста Азара оштрафованы на 4 тыс. рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Участники одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, задержанные в Петербурге в конце мая, оштрафованы за нарушения ограничений, введенных на период борьбы с коронавирусом.

"Все задержанные, в отношении которых был составлен протокол по статье 8.6.1 (закона Петербурга "Об административных правонарушениях" - ИФ) за нарушение запрета на проведение публичных мероприятий, оштрафованы на 4 тысячи рублей", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в комитете по вопросам законности.

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Количество оштрафованных там не уточнили. Вместе с тем, как сообщал ранее "Интерфаксу" депутат городского парламента Борис Вишневский, протоколы по статье 8.6.1 были составлены в отношении восьми пикетчиков.

Согласно постановлению Смольного о мерах по борьбе с COVID-19, в Петербурге ограничено проведение и посещение публичных мероприятий, в число которых входит и пикет.

Азар был задержан 26 мая в Москве при проведении пикета в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова у здания ГУ МВД. Суд признал журналиста виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2 КоАП, Азару выписали штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на обеспечение режима повышенной готовности). Позже наказание сократили до 10 суток ареста, и Азар вышел из спецприемника 7 июня.

Петербург Илья Азар

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