Фигурант "дела 27 июля" получил 18 суток ареста за пикет на Петровке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил 18 суток ареста фигуранту "дела 27 июля" Самариддину Раджабову за попытку провести одиночный пикет на Петровке 38. Он признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч.8 ст.20.2 КоАП), сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Раджабов и еще больше десятка человек были задержаны 5 июня. Они пытались провести у здания ГУ МВД Москвы пикеты солидарности с арестованным журналистом Ильей Азаров. Из полиции их их отпустили под обязательство о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Азара задержали на Петровке 26 мая, когда он попытался провести одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, на которого начали заводить уголовные дела. Тверской суд 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении порядка пикетирования и назначил ему 15 суток ареста. Журналиста также оштрафовали за нарушение указа мэра Москвы о режиме самоизоляции.

После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

Мосгорсуд 5 июня сократил срок ареста Азару до 10 суток. Журналист вышел из спецприемника 7 июня.

Раджабов проходили по уголовному делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. В декабре 2019 года был оштрафован на 100 000 рублей за угрозы применить насилие к росгвардейцам, прокурор требовал для него 3,5 года в колонии.