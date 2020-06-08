Ученый отметил рост психических проблем в мире в связи с пандемией и самоизоляцией

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На фоне коронавирусной инфекции большое количество людей начинают испытывать тревогу и впадать в депрессию, заявил доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ростовского медуниверситета Владимир Мрыхин.

"Значительно возрастет проблема психического здоровья в условиях пандемии. Самоизоляция или карантин сказываются на привычных видах деятельности, на экономической ситуации, и это вызывает серьезные проблемы психиатрического характера", - сказал Мрыхин в ходе онлайн-конференции на тему психосоматических заболеваний.

Он отметил, что по данным из Китая, Дании и США, постоянно нагнетаемый тревожный фон, введение строгого режима самоизоляции вызвало всплеск психических расстройств населения.

"Кроме стрессовых расстройств и расстройств адаптации описывается появление более тяжелых психиатрических нарушений, таких как депрессия, тревога, панические атаки, рост суицидов. И в том числе ограничение социальной активности, вынужденная изоляция, обострение внутрисемейных проблем, злоупотребление алкоголем, бессонница", - сказал Мрыхин.

По его словам, "пациенты с психическим расстройством во время пандемии оказались гораздо более уязвимы". "Драматический опыт накоплен в психиатрических больницах Уханя, Южной Кореи, Италии, Испании. Этот опыт показывает, что инфекция (среди душевнобольных - ИФ) распространяется быстрее, чем у здоровой популяции", - сообщил ученый.

Он привел в пример ситуацию в Ростовской области, где в Сальском психоневрологическом интернате заразились 400 человек, в Зверево и Шахтах - "достаточно большое количество людей заражены". Мрыхин отметил, что смертность среди таких пациентов выше.

"Механизм заражения понятный - скученность, невозможность своевременной диагностики, помощи по разным механизмам, инфекция распространяется быстрее, чем у здоровой популяции, течение более тяжелое, в два раза примерно выше смертность у пациентов с психическими расстройствами", - сказал он.

По его словам, фармакотерапия таких пациентов в условиях пандемии должна быть более деликатной. "Должны назначаться более деликатные препараты, уменьшены дозировки отдельных групп психотропных препаратов. Поскольку лекарства, которые назначаются для лечения коронавирусной инфекции, плохо сочетаются с психотропными препаратами, замедляют их метаболизм, приводят к тяжелым осложнениям", - пояснил Мрыхин.

Он также добавил, что госпитальная статистика США показывает, что в этот период в семь раз увеличилось количество инсультов среди людей моложе 40 лет.

В апреле газета The Independent со ссылкой на заявления медиков писала, что миру грозит всплеск числа психических расстройств после пандемии коронавируса. В том же месяце сообщалось, что российские психологи зафиксировали рост суицидальных обращений, усугубление ситуации с домашним насилием, в том числе в отношении пожилых людей и детей на фоне распространения в России коронавируса и перехода значительной части населения в режим самоизоляции.