В Дагестане возбудили три дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана, которые распространили ложную информацию об искусственном распространении новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Сообщается, что в апреле 2020 года подозреваемые в социальных сетях и группах мессенджера WhatsApp распространили ложные сведения о том, что к смерти людей и падежу домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе причастны органы государственной власти. Подозреваемые утверждали, что над населенными пунктами с вертолетов распылялся возбудитель коронавирусной инфекции.

По его словам, дело будет расследоваться по статье 207.1 УК РФ(публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Подозреваемым грозит штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет.