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В Дагестане возбудили три дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана, которые распространили ложную информацию об искусственном распространении новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Сообщается, что в апреле 2020 года подозреваемые в социальных сетях и группах мессенджера WhatsApp распространили ложные сведения о том, что к смерти людей и падежу домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе причастны органы государственной власти. Подозреваемые утверждали, что над населенными пунктами с вертолетов распылялся возбудитель коронавирусной инфекции.

По его словам, дело будет расследоваться по статье 207.1 УК РФ(публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Подозреваемым грозит штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

1 апреля вступил в силу закон №100-ФЗ, согласно которому Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 207.1 "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" и 207.2 "Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия", статья 236 дополнена частью третьей "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", а также ужесточены санкции частей 1 и 2 указанной статьи.

По статье 207.1 УК РФ суд может назначить наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, штраф до 700 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ или до 1 года исправительных работ.

Более суровые санкции законодателем предусмотрены по статье 207.2 УК РФ, если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека, его смерть или иные тяжкие последствия. В этом случае виновному грозит штраф от полутора до 2 млн рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Дагестан СКР коронавирус

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