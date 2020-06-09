Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Онкологи в Петербурге сообщили о неожиданном резком падении числа больных раком

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В период пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге резко упала заполняемость онкологических стационаров, сообщил директор городского онкологического центра Владимир Моисеенко.

"Мы наблюдаем очень неожиданную для нас ситуацию, когда резко уменьшилось число онкологических больных. Когда вводился карантин и закрывались стационары, где оказывалась помощь онкологическим больным, мы ожидали, что будем захлебываться от потока больных, думали, как правильно оказать всем помощь. На деле оказалось, что наблюдается резкое снижение числа больных", - сказал Моисеенко на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в гинекологическом отделении число пациентов снизилось на 60%, в абдоминальном отделении - на 50%, а в детском отделении заполнены 15 коек из 36.

"Это следствие того, что не работают женские консультации, поликлиники, первичное звено. На самом деле, это будет иметь очень серьезные последствия, потому что приведет к более позднему выявлению опухолей и вызовет перегрузку специализированных учреждений. Когда закончится карантин, все вернутся с дач, из деревень. Эти детишки, у которых потенциально излечимые опухоли, окажутся в очень сложной ситуации", - подчеркнул Моисеенко. Он призвал горожан не откладывать визит к врачу в случае беспокойства.

Петербург Владимир Моисеенко Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Пульмонолог Чучалин сообщил о подрыве иммунитета у переболевших COVID-19

Пандемия коронавируса

РСТ предупредил о возможном скачке цен на туры по России в 1,5-2 раза из-за пандемии

РСТ предупредил о возможном скачке цен на туры по России в 1,5-2 раза из-за пандемии
ДТП с участием Михаила Ефремова

Прокуроры проверят, как в ГИБДД следили за соблюдением Ефремовым правил

Пандемия коронавируса

В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования

МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования
Пандемия коронавируса

В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет

В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет
ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом

Разлившееся топливо под Норильском попало в озеро Пясино

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');