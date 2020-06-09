Онкологи в Петербурге сообщили о неожиданном резком падении числа больных раком

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В период пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге резко упала заполняемость онкологических стационаров, сообщил директор городского онкологического центра Владимир Моисеенко.

"Мы наблюдаем очень неожиданную для нас ситуацию, когда резко уменьшилось число онкологических больных. Когда вводился карантин и закрывались стационары, где оказывалась помощь онкологическим больным, мы ожидали, что будем захлебываться от потока больных, думали, как правильно оказать всем помощь. На деле оказалось, что наблюдается резкое снижение числа больных", - сказал Моисеенко на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в гинекологическом отделении число пациентов снизилось на 60%, в абдоминальном отделении - на 50%, а в детском отделении заполнены 15 коек из 36.

"Это следствие того, что не работают женские консультации, поликлиники, первичное звено. На самом деле, это будет иметь очень серьезные последствия, потому что приведет к более позднему выявлению опухолей и вызовет перегрузку специализированных учреждений. Когда закончится карантин, все вернутся с дач, из деревень. Эти детишки, у которых потенциально излечимые опухоли, окажутся в очень сложной ситуации", - подчеркнул Моисеенко. Он призвал горожан не откладывать визит к врачу в случае беспокойства.