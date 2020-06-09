Источник сообщил о следах кокаина в крови Михаила Ефремова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Следы наркотических веществ выявлены в крови актёра Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне смертельное ДТП в центре Москвы.

"По предварительным данным, есть следы каннабиноидов и кокаина", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший водитель - курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 2 с. 264 УК РФ). Позже в связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано на пункт "а" части 4 той же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.