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Уголовное дело против Ефремова переквалифицировали после смерти водителя в ДТП

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП на Смоленской площади в столице, переквалифицировано в более тяжкое, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Он отметил, что в связи со смертью пострадавшего в результате аварии водителя уголовное дело, возбужденное в отношении актера по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на п "а", ч. 4 указанной статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Смертельное ДТП на Смоленской площади

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком.

В результате ДТП утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника "Интерфакса", погибший водитель - курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

56-летний Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий, Заслуженный артист РФ. Он является сыном создателя театра "Современник", Народного артиста СССР Олега Ефремова. Известен критикой российской власти и чтением сатирических стихов о политике, в частности, в рамках проекта "Гражданин поэт".

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