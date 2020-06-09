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Михаила Ефремова задержали

Михаила Ефремова задержали
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Столичный главк МВД сообщил о задержании актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне смертельное ДТП в центре Москвы.

Ефремов задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, отметили в пресс-службе.

Вечером 8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель "Лады" скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший водитель - курьер одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Позже в связи со смертью пострадавшего дело было переквалифицировано на пункт "а" части 4 той же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Москва Михаил Ефремов

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