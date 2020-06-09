Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 118 471+108 124

Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади
Фото: Роман Канащук/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина получил множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки. Медики в СКЛИФе всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что водитель получил множественные травмы жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Органы, по словам собеседника агентства, "стали отказывать один за одним".

Информацию о смерти водителя подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

Ранее сообщалось, что накануне, 8 июня, вечером Ефремов вылетел на встречную полосу движения на своей машине и столкнулся с другим автомобилем на Смоленской площади.

Актера задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему может грозить от трех до семи лет тюрьмы.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

6
Михаил Ефремов Москва

Новости

Уголовное дело против Ефремова переквалифицировали после смерти водителя в ДТП

Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Михаил Ефремов был пьян во время ДТП на Садовом кольце в Москве

Пропускной режим в Москве отменяется

Полиция задержала виновного в ДТП на Смоленской площади

Актер Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Пушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июля

Пушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июля

Московские суды с 9 июня вернутся к прежнему режиму работы

Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится

Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');