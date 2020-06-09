Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади Фото: Роман Канащук/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В результате обильной кровопотери скончался водитель фургона, который накануне вечером протаранил актер Михаил Ефремов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина получил множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки. Медики в СКЛИФе всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что водитель получил множественные травмы жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Органы, по словам собеседника агентства, "стали отказывать один за одним".

Информацию о смерти водителя подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

Ранее сообщалось, что накануне, 8 июня, вечером Ефремов вылетел на встречную полосу движения на своей машине и столкнулся с другим автомобилем на Смоленской площади.

Актера задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему может грозить от трех до семи лет тюрьмы.