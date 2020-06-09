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Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП со смертельным исходом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, устроивший накануне ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, признал свою вину.

Как передает корреспондент "Интерфакса", актер кивнул на соответствующий вопрос журналистов. "Да", - сказал он.

Ефремову предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Вечером 8 июня Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в центре Москвы. Он на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель "Лады" умер в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, он был курьером интернет-магазина, доставляющего продукты на дом.

Ефремова задержали на месте ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. Впоследствии его отпустили под подписку о невыезде.

Актеру по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 – 09 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

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