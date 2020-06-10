В ГИБДД заявили, что Ефремов не попадался на пьяном вождении с 2019 года

В полиции заверили, что друзья актера не пытались надавить на оформлявших ДТП гаишников

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На актера Михаила Ефремова в 2019-2020 годах было составлено 50 административных протоколов за мелкие нарушения правил дорожного движения, но его ни разу за этот период не ловили пьяным за рулем, заявил телеканалу "Россия-1" замначальника Управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин.

Из этих нарушений 11 пришлось на 2020 год, уточнил он. По его словам, все штрафы артиста связаны с работой камер фото-видеофиксации. Это, как правило, незначительное превышение скоростных ограничений или нарушение разметки. "Единственный был эпизод - в Московской области - выезд на полосу встречного движения", - отметил Диокин.

"Все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме. Из имеющихся 11 штрафов за 2020 год оплачено шесть, пять - не оплачено. Но срок оплаты еще не истек, и оснований для привлечения к ответственности в установленном законом порядке еще не наступили", - добавил он.

На том же телеканале глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин заверил, что на сотрудников ГИБДД никто не пытался оказать давление, когда они оформляли ДТП на Смоленской площади. Его попросили прокомментировать информацию, что на место столкновения приехали знакомые Ефремова, которые могли попытаться надавить на инспекторов.

"Я сам выезжал на место тогда, комментировал саму аварию с места. Никто на сотрудников ГИБДД никакого давления не оказывал. Полицейские работали четко на месте, оперативно составили схему, оказывали помощь по извлечению пострадавшего из транспортного средства. Поэтому могу точно сказать, что никакого давления не было", - сказал Васенин.

Михаил Ефремов помещен под домашний арест с 9 июня по делу о ДТП с гибелью человека. Ему предъявлено обвинение в пьяном нарушении правил дорожного движения повлекшем смерть другого водителя. Он признал вину.

Вечером 9 июня Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице от кровопотери.