Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

В ГИБДД заявили, что Ефремов не попадался на пьяном вождении с 2019 года

В полиции заверили, что друзья актера не пытались надавить на оформлявших ДТП гаишников

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На актера Михаила Ефремова в 2019-2020 годах было составлено 50 административных протоколов за мелкие нарушения правил дорожного движения, но его ни разу за этот период не ловили пьяным за рулем, заявил телеканалу "Россия-1" замначальника Управления ГИБДД по Москве Алексей Диокин.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Из этих нарушений 11 пришлось на 2020 год, уточнил он. По его словам, все штрафы артиста связаны с работой камер фото-видеофиксации. Это, как правило, незначительное превышение скоростных ограничений или нарушение разметки. "Единственный был эпизод - в Московской области - выезд на полосу встречного движения", - отметил Диокин.

"Все административные штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме. Из имеющихся 11 штрафов за 2020 год оплачено шесть, пять - не оплачено. Но срок оплаты еще не истек, и оснований для привлечения к ответственности в установленном законом порядке еще не наступили", - добавил он.

На том же телеканале глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин заверил, что на сотрудников ГИБДД никто не пытался оказать давление, когда они оформляли ДТП на Смоленской площади. Его попросили прокомментировать информацию, что на место столкновения приехали знакомые Ефремова, которые могли попытаться надавить на инспекторов.

"Я сам выезжал на место тогда, комментировал саму аварию с места. Никто на сотрудников ГИБДД никакого давления не оказывал. Полицейские работали четко на месте, оперативно составили схему, оказывали помощь по извлечению пострадавшего из транспортного средства. Поэтому могу точно сказать, что никакого давления не было", - сказал Васенин.

Михаил Ефремов помещен под домашний арест с 9 июня по делу о ДТП с гибелью человека. Ему предъявлено обвинение в пьяном нарушении правил дорожного движения повлекшем смерть другого водителя. Он признал вину.

Вечером 9 июня Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в больнице от кровопотери.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

6
Михаил Ефремов Москва МВД ГИБДД

Новости по теме

Новости

За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
Умершие знаменитости

Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса

Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса
Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

ДТП с участием Михаила Ефремова

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Пандемия коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля

Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');