Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба Таганского суда

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы во вторник отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа", - огласила решение судья Альбина Тимакова.

Сам подзащитный согласился с такой мерой пресечения. "Все это чудовищно произошло. Не возражаю против домашнего ареста", - сказал Ефремов.

Его адвокат отметила, что актер "является достоянием России". "Оснований для домашнего ареста нет, но я придерживаюсь позиции подзащитного", - сказала адвокат. Она добавила, что актер страдает астмой и у него болезнь сердца.

Следователь в суде заявил, что Ефремов нарушил подписку о невыезде. "Ему избрали подписку о невыезде, потом выяснилось, что он не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. В связи с этим следствие просит отправить его под домашний арест до 9 августа", - сказал следователь. Прокуратура поддержала ходатайство следствия, мотивировав это тем же нарушением.

Ефремову предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Артист признал вину в содеянном.

Вечером 8 июня Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Утром во вторник водитель "Лады" умер в больнице от множественных травм и обильной кровопотери. По данным источника, он был курьером интернет-магазина, доставлявшего продукты на дом.

Ефремова задержали на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. Позже его отпустили под подписку о невыезде.